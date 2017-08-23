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Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı

Kayseri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 1. sınıf emniyet müdürü polis ekipleri tarafından saklandığı evde kapının arkasında yakalandı.

Firari FETÖcü saklandığı evde yakalandı

23 Ağustos 2017 19:42

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığında görevliyken ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Turgut Ö.'nün Kayseri'de bulunduğu istihbaratını alan Kayseri polisi çalışma başlattı. Mehmet Turgut Ö.'nün Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir dairede saklandığı, dışarı çıkmadığı, daireye gelip gidenleri ise güvenlik kameralarından kontrol ettiği şeklinde bir ihbar alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari Mehmet Turgut Ö'nün evi kiraladığını ve MERNİS kaydını yaptırmadığını belirledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet Turgut Ö.'yü tuvalet kapısının arkasına saklanırken kıskıvrak yakaladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Turgut Ö. emniyete götürüldü. 

Ali Göç
 

Etiketler: fetö, PDY


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