Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları bir aracın sürücüsü Hamdi D.’nin GBT sorgulamasını yaptı. Sorgulamada, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen Hamdi D., gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan Hamdi D., Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.

Turgay Balcı

