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Firari hakim ve savcılar adliyeye getirildi

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim ve savcılar adliyeye getirildi.


20 Şubat 2017 10:33

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ve zanlıların yakalandığı evi kiralayan Erol Yılmaz İrfanoğlu, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Eski hakim ve savcılar, Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.  

Volkan Kayalar

Etiketler: firari, hakim, savcı


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