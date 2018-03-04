Firari hükümlü 4 gün kaçabildi

Edinilen bilgiye göre, başta ‘hırsızlık’ ve ‘silahla yağma’ olmak üzere ‘resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme’ suçlarından 9 yıl 9 ay ceza alan Orhan M. açık cezaevinden firar etti. Hükümlünün firar etmesinin ardından yakalanması için karar çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yakalama kararı üzerine hemen harekete geçti. Yapılan çalışmada hükümlünün Sarıçam ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilerek, yapılan baskınla yakalandı.

4 gün sonra yakalanan firari hükümlü Orhan M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

