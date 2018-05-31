Firari hükümlü kaynanasının evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre hakkında silahlı yağma ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası alan Lokman Bingöl cezaevine girdi. Ancak hükümlü bir süre sonra cezaevinden firar etti. Bingöl'ün firar etmesinin ardından polis alarma geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Bingöl'ün Adana'da olduğunu tespit etti. Polis, yaptığı çalışmada hükümlünün adresinde kalmadığını, kaynanasının evinde kaldığını belirledi. Polis eve baskın yaparak evin etrafını çevirdi. Polis hükümlüyü almak için kapıyı çaldığında ise Bingöl damdan kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Hükümlü emniyete getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye oradan da cezaevine gönderildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

