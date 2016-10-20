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Firari hükümlü polisten kaçamadı

Adana'da 12 ayrı hırsızlık olayından 17 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası alan ve cezaevinden firar eden hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Firari hükümlü polisten kaçamadı

20 Ekim 2016 09:56

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı hırsızlık olayından 17 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü Ahmet Y.'nin (37) Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı istihbaratını aldı. Polis, bu bilgi üzerine harekete geçerek evin etrafını sardı. Gerekli önlemleri alan polis, eve girerek firari hükümlüyü yakaladı. Ancak firari, üzerinde kimlik olmadığı için emniyete getirilerek parmak izinden kimlik tespiti çalışması yapıldı. Kendisinin Ahmet Y. olmadığını ileri süren şahsın yapılan parmak izi çalışmasında Ahmet Y. olduğu belirlendi. Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildi. Hükümlü, daha sonra adliyeye, oradan da cezaevine götürüldü. 

Fatih Keçe


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