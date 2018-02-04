Firari şahıs yakalandı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis önünde 19 Ocak 2018 günü gece saat 02.50 sıralarında meydana gelen ateşli silahla adam öldürme olayı ile ilgili olarak tek firari şahıs olan İsmail D.’nin kaldığı eve Cinayet Bürosu ekipleri baskın yaptı. Yapılan operasyonda saklandığı evden kaçmak isteyen şahıs kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, 19 Ocak günü gece geç saatlerde Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde iki gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucunda olayda Muray D. bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Bu sırada iki grup araçlarla hastane önüne gelerek, bıçakla yaralanan şahsa ateş etmeye başladı. Olayda 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Kavgaya karışan ve göz altına alınan 4 kişi daha önceden tutuklanmıştı.

Yaralanan ve durumları ağır olan Adil A. ile Aykut B. hayatını kaybetmişti.