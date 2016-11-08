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Firari sanık jandarmadan kaçamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldan beri firarda olan zanlı Kemal G., saklandığı ormanlık alandaki barakada yakayı ele verdi.

Firari sanık jandarmadan kaçamadı

08 Kasım 2016 18:50

Hakkında cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 36 yaşındaki Kemal G., 2 yıldan beri firari olarak aranıyordu. Her yerde aranan azılı firari, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine yakayı kaptırdı. Sürekli olarak ormanlık alanda saklanarak iki yıl boyunca kaçmayı başaran Kemal G., jandarmanın nefes kesen operasyonu sonucu Mesruriye Mahallesi bölgesinde saklandığı ormanlık alandaki barakada sabaha karşı kıskıvrak yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kemal G. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sanık, mahkemece tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

Etiketler: firari sanık


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