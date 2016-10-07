Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Kırıkhan’a bağlı Sucu Mahallesi’nden Suriye’ye geçmek isteyen bir kişinin olduğu istihbaratını değerlendirmesi sonucu yaptıkları operasyonda gözaltına aldıkları 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan ve savcılığa çıkartılan Türkiye Komünist Emekçi Leninist (TKEP/L) üyesi Ü.O.Ö. (45) ile ona yardım ve yataklık yapan Suriye uyruklu M.A.O. (55) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.N. (35) isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.