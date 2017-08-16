Firari yarbay Özcan Karacan yakalandı

FETÖ/ PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uzun soluklu çalışma sonucunda 15 Temmuz’dan bu yana aranan Pilot Yarbay Özcan Karacan, Muratpaşa ilçesinde takip sonucu yakalandı. "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından aranan Karacan’ın yakalanmamak için saçını uzattığı ve top sakal bıraktığı görüldü. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet bulunan Karacan, sağlık kontrolünün ardından TEM Şubeye götürüldü. Özcan Karacan’ın, özel bir ekip tarafından Ankara’ya götürüleceği belirtildi.

15 Temmuz günü Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olan Yarbay Özcan Karacan, Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezini ele geçirerek, sivillerin eylem yaptığı ve yoğunlaştığı yerleri tespit ettikten sonra, taarruz helikopterlerini yönlendirip buraları bombalatmakla suçlanıyor. Karacan'ın "Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız. Hedef gözetmeksizin ateş edin” biçimindeki telsiz konuşma kayıtları da, soruşturma dosyalarına yansımıştı.

İsa Akar-Adem Akalan