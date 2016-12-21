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Firari yargıtay üyesi Antalya'da gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkan 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan Antalya'da yakalandı. Erdoğan'ın özel bir hastanede beyin ameliyatı olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Firari yargıtay üyesi Antalyada gözaltına alındı

21 Aralık 2016 12:02

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve firari olan 8’i Danıştay, 31’i Yargıtay üyesinin arasında bulunan Mustafa Erdoğan Antalya'da yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Erdoğan'ın sağlık sorunları sebebiyle Antalya'da özel bir hastanede yattığı tespit edildi. Beyin Cerrahi servisinde operasyon geçiren ve tedavisi devam eden Mustafa Erdoğan'ın hastanede polis kontrolünde tutulduğu bildirildi. Polis, gözaltı ve ifade işlemleri için Erdoğan'ın sağlık durumunun düzelmesini bekliyor.
FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı alınmış, bunlardan 149’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 


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