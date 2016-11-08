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Firari yüzbaşının Eskişehir'de görüldüğü iddiası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyen ekip içinde bulunan son firari komutan olan Yüzbaşı Burkay Karatepe’nin Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde görüldüğü iddiaları üzerine başlatılan aramalar ilçede tedirginliğe neden oldu.


08 Kasım 2016 14:51

Marmaris’te 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyen timin içinde yer alan son firari komutan Yüzbaşı Burkan Karatepe’nin Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde görüldüğü iddia edildi. İlçede firari komutanın fotoğrafları her yere yapıştırıldı. Komutanı bir servis minibüs şoförünün gördüğü ve firar komutanın ilçede belirli noktalarda bulunan mağaralarda kaldığı ileri sürüldü. Bu bölgelerde aramaların yapıldığı öğrenildi.
Firari komutan Burkay Karatepe’nin kız kardeşi Ayşe Nurala Karatepe de Eskişehir’de yapılan operasyonla yakalanmıştı. Ayşe Nurala Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize karşı yapılan kalkışmaya karşı Seyitgazili vatandaşlarımız da çok hassas"
Konuyla ilgili konuşan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Milletimiz Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu suikast girişiminden dolayı çok hassas ki, biz de bu hassasiyetteyiz. Bunun için Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize karşı yapılan kalkışmaya karşı Seyitgazili vatandaşlarımız da çok hassas. Bu bahsedilen şahısla ilgili de bizim bölgemizde görüldüğü iddiaları var. Birkaç vatandaşımızdan böyle şeyler duyduk. Özellikle yolcu servisine bindiği ile ilgili bir iddia var. Bunun haricinde bir köyde bir çobanın gördüğü ile ilgili bir iddia var. Bunlar tabii ki iddia çerçevesinde ama bölgede birkaç benzer hırsızlık olayı da oldu. Tabi emniyet güçlerimiz bununla ilgili olarak bölgede çalışmalarını sürdürmekte. Bende hem belediye başkanı olarak hem de milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın bir hizmetkarı olarak bütün hassasiyetimizle öncelikli olarak milletimizi bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu lanetlenmiş terör örgütünün üyesini de asla bölgemizde yaşamasına ve yaşatılmasına izin vermeyiz” dedi.

"Uzaktan bir vatandaş görmüş deniliyor"
Göcenoluk Mahallesi'nde oturan Fahrettin Kara ise, görüldüğüne yönelik söylentilerin olduğunu dile getirerek, “Tam net olarak görüp de ‘ben gördüm’ diyen vatandaş yok. Göründüğü yönde söylentiler var. Uzaktan bir vatandaş görmüş deniliyor. Şüphelerimiz o yönde. Asırlardır bu köyde kaçak, firari ya da hırsız olmadı. Bu iddialar araştırılıyor. Bizde elimizden geldiği kadar köy sakinlerine söylüyoruz. Görenler ihbar etsin diye. Hırsızlık olayı da gece 02.00 sularında olmuş. Bir bakkalımız var, kendi halinde yaşayan birisi. Gariban bir insandı, zaten bir ayağı şekerden dolayı kesikti. Gece baskın olmuş evine. Başka bir böyle olay olmadığı için bundan şüpheleniyoruz. Çünkü bakkal olduğunu keşfeder. Yiyecek ve içecek alma amaçlı olabilir. Girip adamla boğuşmuş. Tabi adamın ifadesine göre yüzünü de göstermemiş” dedi.

"Burada olduğuna dair şüphelerimiz var"
Göcenoluk Köyü Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz da, iddialar hakkında şunları söyledi:
“Bir çoban karşıdan gelen bir insan görmüş. Yanına gitmemiş. Bu çoban çocuğu görünce zaten kaçmış. Burası Zahran Vadisi, mağaraların olduğu bir yer. Yani coğrafyası saklanmalara çok uygun. Onun için bizim kanaatimiz, burada olduğuna dair şüphelerimiz var. Ben 12 yıldır burada muhtarım. Köyümde böyle bir olay yaşamadım. Hırsızlık olayı olunca bundan şüphelerimiz artıyor. Zaten Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyen böyle bir kişiye duyarsız kalamayız. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızı ikaz ettik. Fotoğrafları muhtarlığa ve caminin kapılarına astık. Bu mağaralar yaşamaya da uygun. Giriliyor ve çıkılıyor, biz bu çevrede olduğundan şüpheliyiz. Net görmedik ama buralarda olduğu iddiası var.”
 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu
 


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