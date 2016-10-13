Hırsızlık suçundan 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Aziz K. (28), uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum edilen Abbas A. (56) ile yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Müslüm K. (28) için yakalama kararı çıktı.

Firarilerin Seyhan ilçesindeki evlerinde olduğunu tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şafak vakti 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gülbahçesi ve Yenibey Mahallelerindeki evlerinde yakalanan şahıslar sağlık kontrolünün ardından önce adliyeye oradan da cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe