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Fırat Anlı’nın evindeki arama sona erdi

Gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı’nın ev ve aracında yapılan arama sona erdi.

Fırat Anlının evindeki arama sona erdi

26 Ekim 2016 00:20

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik” eylemleri nedeniyle yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı’nın evindeki arama sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren arama sırasında Anlı’nın Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol üzerinde bulunan evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis evin önünde park halinde bulunan makam aracında da arama yaptı. Aramada, Anlı’nın evinde ve aracında bulunan hafıza kartları ile CD’ler incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Etiketler: ev ve aracında arama, gözaltı, sona erdi


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