Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik” eylemleri nedeniyle yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı’nın evindeki arama sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren arama sırasında Anlı’nın Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol üzerinde bulunan evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis evin önünde park halinde bulunan makam aracında da arama yaptı. Aramada, Anlı’nın evinde ve aracında bulunan hafıza kartları ile CD’ler incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.