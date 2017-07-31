Fırat Arslan hayır gecesinde ringe çıkacak

29 Eylül Cuma gecesi yapılacak galanın tüm geliri boks maçında aldığı darbe sonucu komaya giren boksör Eduard Gutknecht'in ailesine verilecek.

Fırat Arslan, Thai boks eski Avrupa şampiyonu Uwe Hück’ün düzenlediği gecede yumruk sallayacağını belirterek, "O gece değerli dostum Uwe Hück ile bir maç yapacağız. Hedefimiz gelir toplayarak dostumuz Eduard’ın üç çocuklu ailesine destek olmak. Bu doğrultuda yirmi yıllık dostum dünya şampiyonu Wladimir Klitchko da dahil olmak üzere. Almanya’daki çok sayıda ünlü isim de o akşam orada bulunarak bu önemli yardım kampanyasına katkı sağlayacak. Bu hayırlı işe herkesin destek vereceğine olan inancım tam" şeklinde konuştu.