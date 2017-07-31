Diğer
Kategoriler

Fırat Arslan hayır gecesinde ringe çıkacak

Fırat Arslan, geçtiğimiz aylarda bir boks maçı sırasında darbe alarak komaya giren boksör Eduard Gutknecht için ringe çıkacak.

Fırat Arslan hayır gecesinde ringe çıkacak

31 Temmuz 2017 23:39

29 Eylül Cuma gecesi yapılacak galanın tüm geliri boks maçında aldığı darbe sonucu komaya giren boksör Eduard Gutknecht'in ailesine verilecek.

Fırat Arslan, Thai boks eski Avrupa şampiyonu Uwe Hück’ün düzenlediği gecede yumruk sallayacağını belirterek, "O gece değerli dostum Uwe Hück ile bir maç yapacağız. Hedefimiz gelir toplayarak dostumuz Eduard’ın üç çocuklu ailesine destek olmak. Bu doğrultuda yirmi yıllık dostum dünya şampiyonu Wladimir Klitchko da dahil olmak üzere. Almanya’daki çok sayıda ünlü isim de o akşam orada bulunarak bu önemli yardım kampanyasına katkı sağlayacak. Bu hayırlı işe herkesin destek vereceğine olan inancım tam" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Fırat Arslan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!