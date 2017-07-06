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Fırat Arslan tarihi maça hazırlanıyor

Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonluk Kemeri için çıkacağı karşılaşma öncesi antrenman temposunu yükseltti.

Fırat Arslan tarihi maça hazırlanıyor

06 Temmuz 2017 11:40

Fırat Aslan, Almanya’nın Göppingen kentinde yer alan Donzdorf köyünde bulunan kendine ait dev antrenman salonunda tarihi maça hazırlanıyor. Ormanın hemen kıyısında yer alan lüks antrenman salonundaki dış mekan koşularını ise Türkiye’den özel olarak getirttiği Kangal köpekleriyle birlikte yapıyor. Geçtiğimiz aylarda ikiz kız babası olan Arslan, antrenmanlarından arta kalan zamanlarında ise stres atmak için eşi ve kızlarıyla birlikte vakit geçirdiğini bildirerek, "Bu maç benim için ç ok farklı, çünkü kızlarım, eşim Dilek Arslan ve iki tane kangal köpeğim ile tam bir aile atmosferi içerisinde yaptığım ilk antrenman. Şu an için çalışmalarım iyi gidiyor. Dev ekibim ve ailemin de psikolojik desteğiyle kendimi daha güçlü hissediyorum. Rakibim Bosnalı Goran Deliç, çok başarılı bir isim. Bugüne kadar yaptığı maçların hepsini kazanmış, tek yenilgisi bulunan bir boksör. Bu karşılaşmayı kazanan aynı zamanda dünya şampiyonluk maçı yapmaya da hak kazanacak. O yüzden gerek rakibim, gerekse ben çok büyük emekler vererek antrenmanlar yapıyoruz. 15 Temmuz gecesi Göppingen’deki karşılaşma tüm dünya boks arenası tarafından ilgi ile izlenecektir’ şeklinde konuştu.

Okan Yavuz: "Birbirinden çekişmeli maçlara imza attık"

Başarılı boksörün menajeri Okan Yavuz, 15 Temmuz boks galasının dünya çapında bir organizasyon olabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Dünya klasmanında maçlara imza atarak, altın kemerleri ortaya koyacağız. Ekibimizle birlikte çok kaliteli karşılaşmalar organize ettik. Tüm gurbetçi sporseverleri galaya gelerek sporcularımızı desteklemeye davet ediyoruz’ dedi. Gala’nın basın danışmanı Vedat Alyaz, Fatih Keleş ve Ali Eren Demirezen gibi Olimpiyat boksörlerinin de galada yumruk sallayacaklarını vurgulayarak, "Aynı gece Avrupa şampiyonu Fatih Keleş’te altın kemerini ortaya koyarak koruma mücadelesi yapacak. Yine milli boksörümüz Ali Eren Demirezen’de kemer maçı öncesi yükselme maçına çıkıyor. Bu maçtan sonra büyük ihtimalle o da kemer karşılaşması yapacaktır. Tüm bunların yanı sıra geleceğin şampiyon adayları olan, Hüseyin Cinkara, Ege Kurt ve Umut Camkıran genç boksörlerimiz yine ringe çıkacaklar. Bu galadan iki dünya şampiyonluk adayı çıkacaktır; Fırat Arslan ve Fatih Keleş bu müsabakalarını kazanmaları durumunda dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazanacaklardır" diye konuştu. 


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