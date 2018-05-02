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Fırat Arslan Trabzon’da ringe çıkıyor

Dünya devleri arasında yerini alan efsane boksör Fırat Arslan, Türkiye’de ringe çıkmak için gün sayarken, en büyük hayalinin her zaman kendi ülkesinde dövüşmek olduğunu belirtti.

Fırat Arslan Trabzonda ringe çıkıyor

02 Mayıs 2018 14:03

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 19 Mayıs tarihinde Trabzon’da ringe çıkacak. Dünya sıralamasında bir numara olan sporcumuz önümüzdeki aylarda yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkma hazırlıkları yaparken, Trabzon’da yapacağı karşılaşma da bir hazırlık maçı niteliğini taşıyacak. Konu hakkında bir açıklama yapan Fırat Arslan, önlerinde çeşitli seçeneklerin olduğunu vurgulayarak, "Ülkemde ve kendi vatandaşlarımızın önünde müsabaka yapmak benim her zaman en büyük hayalimdi. Bu beni her zaman çok heyacanlandırmıştır. Fırsat buldukça da gerçekleştiriyorum. Şu an için rakibim henüz belli değil ancak çeşitli görüşmeler yapıyoruz ve birkaç güne kadar rakip de belli olacak. Onu da açıklayacağız. Antrenman ve çalışmalarımız çok iyi gidiyor, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ayrıca formum da çok iyi durumda, kendimi her an için maça çıkacak şekilde hazır tutuyorum" şeklinde konuştu. 

Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, Fırat Arslan’ın şu an için Avrupa Şampiyonu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemler için çeşitli çalışmalarımız var, yeri geldikçe sporseverlerle paylaşacağız" dedi.  

Etiketler: Fırat Arslan

 

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