Fırat Arslan: 'Türk Bayrağını bir kez daha dalgalandırmak istiyorum'

Dünya Boks Organizasyonu Cruser sıklet kategorisinde dünyanın zirvesine yerleşmeyi başaran Türk boksör Fırat Arslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Dünya sıralamasında tekrardan 1. sıraya yerleştiği için mutlu olduğunu söyleyen Arslan, ”2007 yılında dünya şampiyonu olmuştum. 2012 ve 2014 yıllarında hakkım yendi. Şimdi ise 47 yaşında 2017 yılında tekrardan dünyanın 1 numarası oldum. Allah’ın izniyle gelecek sene için dünya şampiyonluk maçına hazırlanıyorum. Umarım bu durum nasip olur ve bir kez daha dünya kemerini almış olurum.Benim için önemli olan tarihe bir kez daha imza atmak ve Türk bayrağını orada dalgalandırmak” şeklinde konuştu.

Fırat Arslan: “4 kemerin sahibi benimle karşılaşacak”

Gelecek seneki turnuvada 4 kemer birleşecek ve onu kazananın kendisiyle maç yapacağını söyleyen Arslan, “Turnuvayı kazanacak kim bilmiyorum ancak büyük ihtimalle Ukraynalı Oleksandr Usyk kazanacaktır. Turnuvada herkesin kazanabilme ihtimali var. Kazananla gelecek sene mayıs ayında ben karşılaşacağım" diye konuştu.

“Türklüğümle her zaman gurur duydum”

Türk olmakla her zaman gurur duyduğunu ifade eden 47 yaşındaki boksör, “15 Temmuz'da Avrupa şampiyonu olduğumda WBA kemerini aldım. Bu kemer sadece Mike Tyson ve Muhammed Ali de var. Şampiyon olduğumda Almanya’da İstiklal Marşı'nı söyleyip, Türk Bayrağı'nı dalgalandırdım. 3 hafta önce rakibimi nakavtla yendim. Önümüzdeki dönemlerde de hazırlık maçı yapmayı düşünüyorum. Formumu tutabilmek için maçlara katılmam gerekiyor. Çünkü önümdeki büyük turnuvaya 1 sene kadar bir süre var. Almanya’da Türk ve Alman dostluğu için bir şov maçı oynayacağım. Sonuçta Almanya’da 3 milyon 500 bin Türk kardeşimiz yaşıyor” dedi.

Dilek Arslan:”Bazı anlar sadece dua ediyorum”

Eşinin maçlarına her zaman gittiğini ifade eden Dilek Arslan ise, “Onun iyi ve sağlıklı olduğumu gözümle görmek zorundayım. Bazı anlar izlerken bakamıyorum ve o anlarda sadece dua ediyorum hem kendisinin hemde rakibinin iyi olması için” diye konuştu.

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