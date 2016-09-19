Bölgenin en büyük salonları arasında yer alan EWS Arena'yı tıklım tıklım dolduran gurbetçi vatandaşlarımız yaptıkları tezahüratla salonu adeta inlettiler. Çok yoğun bir desteğin olduğu karşılaşmaya Almanların da ilgisi büyük oldu. Karşılaşmaya Almanya’nın tanınmış sanatçı ve spor adamları da iştirak etti. Rakip Seferi’nin antrenörü ve menajerinin de Türk olması ise müsabakanın ilginç durumlarından biriydi. Bülent Başer rakibin antrenörlüğünü yaparken, Erol Ceylan da menajerliğini gerçekleştiriyor. Karşılaşmanın ilk iki raundunda rakip boksörün zaman zaman ataklar yaptığı gözlenirken, ikinci raunttan itibaren üstünlüğü ele alan boksörümüz Fırat Arslan, maçın bitimine kadar mükemmel bir performans sergileyerek, adeta rakibine ringi dar etti. İzleyenlere mükemmel bir boks resitali gösteren sporcumuz, seyircileri adeta büyüledi. Ringe İstiklal Marşı ve Türk bayrağıyla çıkan sporcumuz maçın bitimiyle Avrupa Şampiyonu olurken, dünya sıralamasında üst sıralara tırmanarak, dünya şampiyonluk maçı yapmaya hak kazandı.

Maçın ardından dünya boks medyası ve otoriteleri sporcumuzun önümüzdeki dönemlerde şu anki Dünya Şampiyonu Marco Hcuk ile üçüncü kez dünya şampiyonluk maçına çıkacağını daha şimdiden yazmaya başladı. Maç hakkında bilgi veren sporcumuzun basın danışmanı Vedat Alyaz, Göppingen kentinde muhteşem bir atmosfer olduğunu belirterek, "Fırat Arslan, Türk seyircilerden olduğu kadar Alman seyirciler tarafından da çok sevilen bir sporcu. Efendi ve dürüst kişiliğiyle bölge halkı tarafından çok sevilen örnek bir boksördür. Her yıl Almanya’da en birkaç ödül alan, yardım kuruluşlarına destek olan, centilmen bir sporcu olarak bilinir. Tüm bunlardan dolayı da insanlar onun maçlarına gelerek Türk’tür, yabancıdır demeden yalnız bırakmıyor ve destekliyorlar" dedi.

Gecenin diğer önemli maçlarından Olimpiyat Şampiyonu Odlainer Solis de rakibini yenmeyi başardı. Suriye asıllı Manuel Charr, bir yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonrası gördüğü tedavinin ardından ilk maçına çıkmasına rağmen rakibini nakavt etmesini bildi. Gecenin organizatörlerinden EC Boks’un patronu Erol Ceylan da yapılan galadan çok memnun olduğunu belirterek, dünyanın gözünün bu karşılaşmalarda olduğunun altını çizdi. Fırat Arslan, maçın ardından dinlenmeye çekilirken, ekibiyle birlikte yapacağı değerlendirmenin ardından önümüzdeki haftalarda yeni yol haritasını açıklayacağını belirtti.