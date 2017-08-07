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Fırat Aydınus, Beşiktaş'a yaramıyor

Turkcell Kupa Finali'nde düdük çalan Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın kabusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Aydınus'un yönettiği son 9 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Fırat Aydınus, Beşiktaşa yaramıyor

07 Ağustos 2017 11:23

Dün akşam oynanan Turkcell Kupa Finali'nde Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak sezonu kupayla açma şansını da kaybetti. Karşılaşmanın hakemliğini yapan Fırat Aydınus ise siyah-beyazlı takımın adeta korkulu rüyası olmuş gibi gözüküyor. 43 yaşındaki hakem, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 32 maçını yönetti. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar, 13, galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Aydınus, bu karşılaşmalarda Beşiktaşlı futbolculara 73 sarı, 5 kırmızı kart gösterdi.

Son galibiyet Orduspor'a karşı
Beşiktaş, Fırat Aydınus'un yönettiği maçlardaki son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Orduspor'a karşı aldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşma haricinde geride kalan 8 mücadelede ise 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Kara Kartal, tecrübeli hakemin yönettiği son 5 maçta ise 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Bu maçlar şu şekilde:

Beşiktaş: 1 - Atiker Konyaspor: 2
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
Gençlerbirliği: 1 - Beşiktaş: 1
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen)
 

Uygar Aydın
 

Etiketler: Fırat Aydınus


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