Fırat Çakıroğlu davasında karar çıktı

İzmir’de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015’te PKK yandaşı olduğu iddia edilen kişiler tarafından üniversitenin kampüsü içerisinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün davanın karar duruşması görüldü. Yapılan duruşmaya, hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, annesi Özlem Erdem, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, eski MHP İzmir Milletvekili Aslan Savaşan ile tarafların avukatı, tutuklu sanık Nurullah S. katıldı. Sanık avukatları, savcının geçen duruşmada verdiği ek mütalaaya savunma yaptı.

"OĞLUMUN MÜCADELESİ KENDİNDEN SONRAKİLER İÇİNDİ"

Katılan ailelerin avukatları Ufuk Mansuroğlu, sanığın iddianame doğrultusunda hem "kasten adam öldürme" suçundan hem de terörle mücadele kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Söz alan Fırat Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem, sanığın cezalandırılmasının acılarını bir nebze hafifleteceğini belirterek, "Benim oğlumun mücadelesi kendinden sonrakiler içindi" dedi.

MAHKEMEDE GERGİNLİK

Tutuklu sanık Nurullah S. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek mağdur olduğunu iddia etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin protesto hakkı için okulda bulunduğunu ifade edip sopa taşıma ve taş kırmanın sanıkların kendilerini savunmak için olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatlarının ülkücü hareketin geçmişi hakkında beyanlarda bulunmak istemeleri üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Gerginliğin yatışmasından sonra mahkeme başkanı sanık avukatlarını uyardı. Saat 10.00’da başlayan, öğle arası verilen duruşmada mahkeme başkanı karar için bir saat ara verdi.

KARAR ÇIKTI

Aranın ardından mahkeme başkanı tutuklu sanık Nurullah S.’ye "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıl, "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Savcılık iddianamesinde, Ege Üniversitesinde ülkücü öğrencilerle ’PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri’ diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasındaki kavgada, ülkü ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Nurullah S. tutuklandı. Savcı Zeki Polat, 1’i tutuklu, 31’i tutuksuz toplam 32 sanık hakkında ’kasten adam öldürme’, ’örgüt adına suç işleme’, ’örgüt üyeliği’, ’yaralama ve suç delillerini yok etme’, ’gizleme veya değiştirme suçlamasıyla müebbet’ ve 5-69 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Davanın tek tutuklu sanığı Nurullah S. hakkında ’kasten adam öldürmek’, ’örgüt adına suç işlemek’, ’örgüt üyeliği ve yaralama suçlarından müebbet’ ve 69 yıl, diğer 31 sanık hakkında ise ’Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek ve yaralama’ 5-48 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmıştı.

Atakan Şen - Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri