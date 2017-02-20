Fırat Çakıroğlu’nun bugün ölüm yıldönümü. Peki Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldürüldü? Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat Çakıroğlu’nun ölümünden sonra Tarsus'da anısına yaşam boyu spor merkezi ve Nazilli'de adını taşıyan park yapılmıştır. Elvankent'de adına hatıra ormanı bulunmaktadır.