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Fırat Çakıroğlu nasıl öldürüldü? Fırat Çakıroğlu kimdir?

Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldürüldü merak ediliyor. Fırat Çakıroğlu’nun bugün ölüm yıldönümü. İşte Fırat Çakıroğlu ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Fırat Çakıroğlu nasıl öldürüldü? Fırat Çakıroğlu kimdir?

20 Şubat 2017 13:03

Fırat Çakıroğlu’nun bugün ölüm yıldönümü. Peki Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldürüldü? Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat Çakıroğlu’nun ölümünden sonra Tarsus'da anısına yaşam boyu spor merkezi ve Nazilli'de adını taşıyan park yapılmıştır. Elvankent'de adına hatıra ormanı bulunmaktadır.

 

Etiketler: Fırat Çakıroğlu, fırat çakıroğlu kimdir, fırat çakıroğlu nasıl öldürüldü


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