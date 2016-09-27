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Fırat Kalkanı Hakekatı’nda 35'inci gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tall Ar, Amiriyah ve El Eyyubiyah’ta bulunan 4 hedefe 5 milli bombanın atıldığını, 4 binada bulunan DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirildiğini, DEAŞ tarafından Dron ime yapılan saldırıda ise 3 askerin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Fırat Kalkanı Hakekatında 35inci gün

27 Eylül 2016 19:17

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, 27 Eylül 2016 günü saat 18.00’e kadar meydana gelen gelişmeler ise şöyle kaydedildi:
"Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu’nun güney istikametindeki ileri harekâtı saat 18.00 itibarıyla devam etmektedir.

Muhalifler tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneybatındaki Tall Ar meskûn mahallinde tekrar kontrol sağlanmış ve Vukuf güneyindeki hakim bölge (trafo merkezi) ele geçirilmiştir. Rai batısındaki Muraygil ve Mare kuzeyindeki Tulaylin meskûn mahallerinde kontrol sağlanmasına yönelik harekât devam etmektedir."

DEAŞ terör örgütü tarafından, Vukuf bölgesinde bulunan unsurlara, Dron’dan atılan bomba ile düzenlenen saldırı sonucu 3 personelin hafif şekilde yaralandığı kaydedilerek, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 30 DEAŞ terör örgütü hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 57 adet Fırtına atışı yapıldığı, toplam bin 337 hedefe 5 bin 91 atım gerçekleştiği ifade edildi.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Tall Ar, Amiriyah ve El Eyyubiyah’ta bulunan dört hedefe beş milli bomba atıldığı vurgulanarak komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan dört binada bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Koalisyon güçleri tarafından, Tulaylin bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen bir hava harekâtı sonucunda bir DEAŞ terör örgütü unsuru etkisiz hale getirildiği ve DEAŞ terör örgütü unsurlarınca kullanılan bir bina imha edildiği belirtildi.
DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde, harekâtın başlangıcından bugüne kadar Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 28 Mayın ve 981 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Suriye sınır hattında 1 adet Bayraktar ve 1 adet Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürüldüğüne dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."  

Musa Erdoğan

Etiketler: tsk


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