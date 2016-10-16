Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 54. gününde Azaz-Rai sektöründe; muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare’nin doğusunda yer alan Ghaytun ve Geylaniye meskun mahallerinde kontrolü sağladı. Arşak meskun mahallinde kontrol sağlama gayretleri ve mayın temizleme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

TSK tarafından harekatın 54. gününe ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 9 muhalif şehit olmuş, 28 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 137 meskun mahalde (yaklaşık 1.130 km²) kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 84 DEAŞ TÖ hedefine, ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ TÖ mensupları baskı altına alınmış, manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmış ve ÖSO’nun ileri harekatı desteklenmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Arşak ve Dabık’ta bulunan 6 hedefe 6 bomba atılmış, DEAŞ TÖ unsurlarınca kullanılan 2 savunma mevzii, 3 komuta kontrol mevzii ve 1 verici anten imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından; Arşak ve Dabık’ta tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 7 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ TÖ unsurlarınca kullanılan 2 savunma mevzii imha edilmiştir. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 1 mayın ve 24 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar 29 mayın ve çoğu tuzaklanmış bin 180 EYP etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”



Derya Yetim