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Fırat Kalkanı Harekatında 109'uncu gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bab ve Zarzur bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör hedeflerine yönelik olarak yapılan hava harekatı sonucunda 39 hedefin imha edildiğini açıkladı. İHA tarafından, Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği de bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatında 109uncu gün

10 Aralık 2016 11:08

TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatının 109'uncu gününde yapılan bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

TSK'dan yapılan açıklamada Özgür Suriye Ordusu tarafından, Dana ve Baratah meskun mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı belirtilerek, keşif ve gözetleme vasıtalarından; çatışmalar esnasında, DEAŞ’ın El-Bab ve çevresindeki tank, zırhlı ve silahlı araç ile silahlı terörist unsurlarını okul, hastane, cami, kamu binası veya bitişiğindeki yerlere gizlemeye ve böylece Özgür Suriye Ordusunun taarruzlarının etkisini azaltma çabası içine girdiklerinin tespit edildiği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab ve Zarzur bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik yapılan hava harekatı sonucunda; barınma maksadıyla kullanılan 26 bina, 5 mühimmat deposu ve 3 silahlı araç olmak üzere toplam 39 hedefin imha edildiği kaydedildi.
İHA tarafından, Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürüldüğü vurgulanarak, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.  

Etiketler: tsk


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