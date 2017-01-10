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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 140'ıncı gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 140'ıncı gününde 340 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığını açıkladı. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1 x 57 mm top monteli araç imha edildiği bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatında 140ıncı gün

10 Ocak 2017 09:03

TSK'dan yapılan açıklamada, "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği vurgulanarak, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 340 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah ve Suflaniyah’ta bulunan 27 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilerek, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1 x 57 tm top monteli aracın imha edildiği kaydedildi.
DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 1 EYP imha edildiği, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 821 EYP'nin ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi. 


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