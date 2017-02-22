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Fırat Kalkanı Harekatı’nda 183. gün

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütü hedefleri top atışları ve savaş uçakları tarafından ateş altına alındı, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatında 183. gün

22 Şubat 2017 09:25

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 183. gününde Suriyeli muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskûn mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekâtın devam ettiği bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 89 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınırken, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 18 bina, 2 cephanelik ve 1 silahlı araç imha edildi.

İcra edilen topçu atışları ve hava harekâtı ile toplam 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Derya Yetim
 

Etiketler: DEAŞ


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