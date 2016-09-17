Askeri kaynaklar, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 17 Eylül 2016 gününe kadar yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Açıklamada, Azaz-Rai bölgeleri arasında muhalif unsurlardan oluşan 5 özel görev kuvvet grubu, keşif, gözetleme ve ikmal faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında saat 13.00’ten itibaren kontrol edilen bölgede güney yönünde ileri harekata başlandığı belirtilerek, DEAŞ terör örgütü ile yaşanan çatışmalar neticesinde Rai'nin batısında yer alan Tatimus ve Kunaytirah meskun mahallerinde muhalif gruplarca kontrolün sağlandığı, saat 18.00 itibarıyla harekatın devam ettiği kaydedildi.

Rai-Cerablus bölgeleri arasında kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerdeki savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edildiği belirtilerek, çatışmalar esnasında muhalif unsurların gün içerisinde 4 yaralı verdiği, destek sağlayan unsurlarda kayıp ve zayiat meydana gelmediği ifade edildi.

Azaz-Rai arasındaki bölgede icra edilen harekata koalisyon kapsamında ABD Özel Kuvvetleri’nin de destek verdiği, ateş destek vasıtaları tarafından tespit edilen 67 DEAŞ terör örgütü hedefine 260 adet Fırtına ve 59 adet çok namlulu roketatar mermisinin atıldığı kaydedildi. Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından 11.53-12.26 saatleri arasında Tatimus ve Kunaytirah bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtilen açıklamada, bölgede tespit edilen DAEŞ terör örgütü unsurlarınca kullanılan 3 adet sabit hedefin (bina) ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. Açıklamada, Koalisyon Güçleri tarafından Baragidah, Tatimus ve Kara Kuz bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına toplam 3 hava harekatı icra edildiği, 5 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve 5 binanın imha edildiği kaydedildi. Suriye sınır hattında bir adet Bayraktar ve bir adet gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği belirtildi.