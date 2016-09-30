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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 38'inci gün

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 99 DEAŞ hedefine 291 adet FIRTINA ve 23 ÇNRA atışı yapılırken DEAŞ’ın çok sayıda silah mevzii ve barınak olarak kullandıkları yapılar imha edildi. Koalisyon güçleri tarafından yapılan 7 hava harekatı sonucu 3 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatında 38inci gün

30 Eylül 2016 20:24
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 38'inci gün - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir” denildi.

Açıklamada, 30 Eylül 2016 günü saat 18.00’e kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak şunlar kaydedildi:
“Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu ile DEAŞ terör örgütü arasında Uvayşiyah, Cubban, Tall Atiyah ve Tall Aşah meskûn mahallerinde yoğun çatışmalar gerçekleşmiştir. Adı geçen meskûn mahallerde büyük ölçüde hâkimiyet sağlayan Muhalif unsurların tam kontrol sağlama yönündeki gayretleri saat 18.00 itibarıyla devam etmektedir.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 99 DEAŞ terör örgütü hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 291 adet FIRTINA ve 23 ÇNRA atışı yapılmıştır. Yapılan atışlar sonucunda DEAŞ’ın çok sayıda silah mevzii ve barınak olarak kullandıkları yapılar imha edilmiştir. (Toplam: 1568 hedefe 5989 atım)
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Tall Atiyah, Uvayşiyah ve Cubban’da bulunan 6 hedefe 6 bomba atılmış, DEAŞ TÖ tarafından komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 6 bina ve hemen yanlarındaki silah mevzileri imha edilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından, Rail (3), Türkmen Barı (2), Şuvayrin ve Ghüz bölgesinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen yedi hava harekâtı sonucunda ilk tespitlere göre 3 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ TÖ unsurlarınca kullanılan üç bina (biri komuta kontrol binası), iki savunma mevzii, bir depo, iki el yapımı patlayıcı, bir silah monteli araç ve bir ağır silah imha edilmiştir.
Suriye sınır hattında Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.
AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.” 


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