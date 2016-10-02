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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 40. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı’nın 40. gününde 79 terör örgütü DEAŞ hedefine 202 adet atışı yapılırken, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 7 hedefe 8 bomba atıldığı ve 4 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Fırat Kalkanı Harekatında 40. gün

02 Ekim 2016 09:48

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir” denildi.

Açıklamada, 2 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili şunlar kaydedildi:
“Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan üç Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneyindeki 4 meskûn mahalde (Uvayşiyah, Tall Atiyah, Cubban, El Eyyübiyah) kontrol sağlanmıştır.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit olmuş, 8’i de yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 111 meskûn mahalde (yaklaşık 960 km2) kontrol sağlanmıştır.
Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 79 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 202 adet FIRTINA, 55 adet ÇNRA ve 24 adet Tank atışı yapılmış, yapılan atışlar sonucunda çok sayıda DEAŞ teröristlerine ait silah mevzileri, küçük silahlı gruplar, 3 silah yüklü pikap tipi araç, 4 Katyuşa tahkimli mevzii, 9 çadır tipi barınma alanı, iki karargah binası imha edilmiştir hedefler tam isabetle imha edilmiştir. (Toplam: 1657 hedefe, 6319 FIRTINA / ÇNRA / Havan atışı)

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Türkmen Barı, Aktarin, Ghaytun ve Kuaybah’da bulunan 7 hedefe 8 bomba atılmış, 4 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ TÖ tarafından komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 7 bina imha edilmiştir.
Koalisyon güçleri tarafından, Güzel Mezra (3) ve Suran bölgelerinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 4 hava harekâtı sonucunda 5 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ TÖ unsurlarınca kullanıldığı keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bina ve 1 motosiklet imha edilmiştir.
DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde harekâtın başından bugüne kadar Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 28 mayın ve 993 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.
Suriye sınır hattında 1 adet Bayraktar ve 1 adet Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”
 

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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