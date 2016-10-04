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Fırat Kalkanı Harekatı’nda 42'nci gün

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 42’nci gününde tespit edilen 80 DEAŞ hedefine 199 Fırtına ve 20 ÇNRA atışı yaptı. Yapılan atışlarda DEAŞ teröristlerine ait çok sayıda silah mevzii, 7 dinamik hedef, 4 silah yüklü pikap tipi araç, park halinde 3 motosiklet, 4 Katyuşa tahkimli mevzii, muhtelif tipte geçici barınma alanları imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatında 42nci gün

04 Ekim 2016 08:31

Genelkurmay Başkanlığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın 42’nci gününde 4 Ekim saat 07.00’ye kadar yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu’nun karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai batı ve güneybatısındaki Güzel Mezra ve Türkmen Barı meskun mahallerinin ele geçirilmesine yönelik gayreti devam ettiği, söz konusu bölgelerde yoğun çatışmalar yaşandığı, temas hattında bir değişiklik olmadığı belirtildi. Ayrıca, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 10 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarımız tarafından zayiat ve hasar meydana gelmediği bildirildi.

Açıklamaya göre; keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 80 DEAŞ terör örgütü hedefine, Ateş Destek Vasıtaları tarafından 199 Fırtına ve 20 ÇNRA atışı yapıldı. Yapılan atışlar sonucunda DEAŞ teröristlerine ait çok sayıda silah mevzii (havan ve makinalı tüfek), 7 dinamik hedef, 4 silah yüklü pikap tipi araç, park halinde 3 motosiklet (Bubi tuzaklı olduğu değerlendirilen), 4 Katyuşa tahkimli mevzii, muhtelif tipte geçici barınma alanları imha edildi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:
"Koalisyon güçleri tarafından, Aktarin (2), Güzel Mezra (1) ve Türkmen Barı (6) bölgelerinde tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 9 hava harekatı sonucunda, 12 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarının barındığı 2 bina ve bu bölgedeki harekatın yönetildiği 1 Harekat Merkezi imha edilmiştir.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde, harekatın başından bugüne kadar muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 28 mayın ve bin 4 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Gözcü ve Bayraktar insansız hava araçları ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmektedir.

Harekatın icrasında sivil şahıslar ve sivil yerleşim yerleri hedef olarak alınmamakta, sivil yerleşim alanları manevranın dışında tutulmakta, yapılan atışlarda düşmanca tutum sergilemeyen kimseler muhafaza edilmekte ve harekatın her safhasında sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmektedir.
AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır."

Onur Emre Durak 

 

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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