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Fırat Kalkanı Harekatında 51. gün!

Fırat Kalkanı Harekatının 51. gününde 74 DEAŞ hedefine atış yapıldı. Koalisyon güçleri tarafından icra edilen 9 hava harekâtındaysa 24 terörist etkisiz hale getirildi, 1 bina da imha edildi.

Fırat Kalkanı Harekatında 51. gün!

13 Ekim 2016 09:33

Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 13 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler şu şekilde anlatıldı:

"Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azaz doğusunda yer alan Kafrah ve Duvaybik meskûn mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlanmış, tam kontrol sağlama gayretleri ve mayın/EYP temizleme gayretleri devam etmektedir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 6 Muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan 132 meskûn mahalde (yaklaşık 1.100 km²) güvenliği artırıcı önlemler sürdürülmektedir. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 74 DEAŞ terör örgütü hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından (FIRTINA, ÇNRA ve Tank) atışlar yapılarak, ÖSO’nun ileri harekâtı desteklenmiş, belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçaklar görevlendirilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından; Arşak Suran ve İhtimalat’ta tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 9 hava harekâtı sonucunda, 24 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş ve DEAŞ terör örgütü unsurlarınca operasyon merkezi olarak kullanılan 1 bina imha edilmiştir.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 1.036 EYP etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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