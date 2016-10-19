TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 19 Ekim 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Azaz-Rai sektöründe muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grubunun karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare'nin güneydoğusunda yer alan beş meskun mahalde (Mazraat al Uyun, Beyt Misto, Tel Malid, Jisr as Samukah ve Seyyid Ali) büyük ölçüde kontrol sağladığını, tam kontrol sağlama gayretleri ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalifin şehit olduğu, 6 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği ifade edildi. Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 155 meskun mahalde (yaklaşık bin 260 kilometrekare) kontrol sağlandığı belirtildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 64 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları tarafından atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarının baskı altına alındığı, manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı ve ÖSO’nun ileri harekatının desteklendiği kaydedildi.

“5 hava harekatı sonucunda 6 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir”

Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Koalisyon güçleri tarafından Mazraat al Uyun’da tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 5 hava harekatı sonucunda 6 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 22 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekâtın başlangıcından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 208 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile ÖSO personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Uğur Kan Yüksek