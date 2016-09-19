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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 75 DEAŞ hedefine 289 Fırtına mermisi atıldı

Kalkanı Operasyonu’nun 27’nci gününde ateş destek vasıtaları tarafından tespit edilen 75 DEAŞ hedefine 289 adet Fırtına mermisi atıldı.

Fırat Kalkanı Harekatında 75 DEAŞ hedefine 289 Fırtına mermisi atıldı

19 Eylül 2016 19:46

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 27’nci gününde Azaz, Rai bölgeleri arasında muhalif unsurlardan oluşan beş özel görev kuvvet grubu, güney istikametinde DEAŞ’a yönelik taarruzlarına devamla Rai batısında yer alan Sandarah ve Kadriş meskun mahallinde kontrolü sağladı. Saat 18.00 itibarıyla harekatın devam ettiği bildirildi. Rai ve Cerablus bölgeleri arasında halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerdeki savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edildi. Çatışmalar esnasında muhalifler ve destek sağlayan TSK unsurlarıyla gün içinde harekatı olumsuz etkileyecek bir kayıp ve zayiat meydana gelmedi. Toplam kontrol altına alınan alan yaklaşık 900 kilometrekareye ulaştı. Ateş destek vasıtaları tarafından tespit edilen 75 DEAŞ hedefine 289 adet Fırtına mermisi atıldı.

18 Eylül 2016 tarihinde 20.34 ile 22.09 saatleri arasında Baragitah ve Sandarah bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından hava harekatı düzenlendi. Bölgede cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen DAEŞ’e ait üç adet sabit hedef ateş altına alınarak imha edildi. Koalisyon güçleri tarafından Sandarah ve Cakka bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik toplam 3 hava harekatı icra edildi, 1 komuta kontrol merkezi ve 2 EYP imha edildi. Suriye sınır hattında bir adet Bayraktar ve bir adet Gözcü insansız hava aracı ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin icra edildiği belirtildi. Ayrıca AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi. 

Caner Ünver

Etiketler: 75 DEAŞ hedefi, Fırat Kalkanı Harekatı


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