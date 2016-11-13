TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 Kasım 2016 günü meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Karadağ (Rai) sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grubu tarafından karadan sağlanan ateş desteği ile 6 meskun mahalde (Hacı Küşah, Halise Şakira, Halise, Talca Şarkiyah, Hacar Abyad, Eş Şuayb) büyük ölçüde kontrolün sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam etmekte olduğu bildirildi. Sinekli bölgesinde mayın/EYP patlaması sonucu 2 muhalifin şehit olduğu, 1 muhalifin de yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 195 meskun mahalde kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 24 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 506 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” denildi.

Uğur Kan Yüksek

