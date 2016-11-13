Diğer
Kategoriler

Fırat Kalkanı Harekatında 82. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 82. gününde 24 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılırken, mayın patlaması sonucu 2 muhalifin şehit olduğunu ve 1 muhalifin yaralandığını açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatında 82. gün

13 Kasım 2016 10:16
Fırat Kalkanı Harekatında 82. gün - Tıkla İzle

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 Kasım 2016 günü meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Karadağ (Rai) sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grubu tarafından karadan sağlanan ateş desteği ile 6 meskun mahalde (Hacı Küşah, Halise Şakira, Halise, Talca Şarkiyah, Hacar Abyad, Eş Şuayb) büyük ölçüde kontrolün sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam etmekte olduğu bildirildi. Sinekli bölgesinde mayın/EYP patlaması sonucu 2 muhalifin şehit olduğu, 1 muhalifin de yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği kaydedildi. 

Muhalif unsurlarca harekatın başlangıcından bu yana 195 meskun mahalde kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 24 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 506 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” denildi.  

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!