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Fırat Kalkanı Harekatı’nda 88. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 88. gününde 2 muhalifin yaralandığını, 12 PYD/PKK terör örgütü ve 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatında 88. gün

19 Kasım 2016 10:21

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 19 Kasım 2016 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Karadağ sektöründe; karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile muhalif unsurlardan oluşan 7 özel görev kuvvet grubu tarafından, 2 meskun mahalde (Al Azrak ve Al Ghuz) kontrolün sağlandığı, tam kontrolün sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerinin devam etmekte olduğu belirtildi.

“12 PYD/PKK ve 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildi”
Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin yaralandığı, 12 PYD/PKK terör örgütü ve 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. DEAŞ terör örgütü mensuplarınca, El-Bab’ın batısında yer alan Al Kufayr bölgesinde, 2 adet tanka güdümlü tanksavar roketi ile yapılan saldırı sonucu personelde herhangi bir zayiat meydana gelmediği, her iki tankın da hafif hasar aldığı ifade edildi.

“88 DEAŞ terör örgütü hedefine, 6 PYD/PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapıldı”
Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 214 meskun mahalde (yaklaşık bin 780 kilometrekare) kontrol sağlandığı, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 88 DEAŞ terör örgütü hedefine, 6 PYD/PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

“1 mayın ve 50 EYP kontrollü olarak imha edildi”
Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, hava harekatının icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak “yerde bekler” uçak görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:
Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 1 mayın ve 50 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 637 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”  

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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