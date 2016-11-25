Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü El Bab operasyonunda, gerçekleşen saldırıda bir asker yaralandı. Ağır yaralanan Halil Topuz (25), çatışma bölgesinden çıkarılarak, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Hayati tehlikesi bulunan yaralı asker, askeri heikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yaralı asker Topuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa Turgutlu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Bulut