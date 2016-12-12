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Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ’a büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 111. gününde 2 muhalifin şehit olduğunu, 4 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 1 bombalı aracın ise imha edildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞa büyük darbe

12 Aralık 2016 11:35

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 12 Aralık 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, gün içerisinde birlik bazında yaşanan çatışmalarda, 4 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin yaralandığı; 1 bombalı aracın imha edildiği, 2 muhalif şehit olduğu ve 12 muhalifin de yaralandığı kaydedildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 109 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab, Tadif ve Zarzur bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 29 hedef, çok sayıda barınma yeri (içindeki teröristlerle beraber), malzeme deposu, mühimmat deposu, karargah binaları, 2 kontrol noktası, bombalı araç imalathanesi, silahlı araç garaj binasının imha edildiği belirtildi.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından, harekat alanında bulunan unsurlarca silahlı İHA veya uçak ile hava saldırısı gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı, saldırıyı önlemek/bertaraf etmek ve anında en ağır şekilde cevap vermek üzere havada bekler vaziyette uçak görevlendirildiği bilgisi verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermekte olduğuna dikkat çekildi.

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)


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