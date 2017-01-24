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Fırat Kalkanı Harekatının 154’üncü gününde! 13 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 154’üncü gününde, 107 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındığını açıkladı. Gün içinde, icra edilen harekât kapsamında tespiti yapılan 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 154üncü gününde! 13 DEAŞlı etkisiz hale getirildi

24 Ocak 2017 08:47

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.
Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtının, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam ettiği vurgulanarak hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen toplam 107 DEAŞ TÖ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınarak; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş altına alındığı kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 9 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, 9 barınma yerinin imha edildiği ifade edildi.
Koalisyon hava unsurları tarafından, Bzagah ve Kabr al Murki bölgelerinde tespit edilen DEAŞterör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 5 hava harekâtı sonucunda, 1 mühimmat yüklü araç, 1 bina ve 2 adet havan imha edildiği bildirildi.

Gün içinde, icra edilen harekât kapsamında tespiti yapılan 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı. 


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