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Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci günü: 13 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci gününde, karadan ve havadan 321 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atış yapıldığı açıklandı. Hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği, 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise yaralandığı bildirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 167nci günü: 13 terörist öldürüldü!

06 Şubat 2017 08:27

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrasına devam edildiği vurgulanarak, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 256 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındığı kaydedildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargâh binası ve 2 kontrol noktasının imha edildiği bildirildi.

İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği, 8 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise yaralandığı ifade edildi.

DEAŞ TÖ’nden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 24 EYP'nin imha edildiği, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 704 EYP ve 57 mayının kontrollü olarak etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.  


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