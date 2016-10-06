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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 44’üncü gününde çatışmalar sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 44’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş destek vasıtalarıyla DAEŞ hedefleri vuruluyor.

Fırat Kalkanı Harekatının 44üncü gününde çatışmalar sürüyor

06 Ekim 2016 15:07
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 44’üncü gününde çatışmalar sürüyor - Tıkla İzle

TSK'nın ateş desteğini alan Özgür Suriye Ordusu'nun, (ÖSO) Suriye’nin Çobanbey kasabası (RAİ) ile Azez ilçesi kırsalındaki ilerleyişi sürüyor. TSK, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla belirlenen DAEŞ hedefleri aralıklarla vuruluyor. Çatışmaların sürdüğü RAİ ve Azez kırsalına sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan çok namlulu roketatar (ÇNRA), fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla bombalamayı sürdürüyor. Çatışmaların iç bölgelerde yoğunlaştığı bildirildi. Suriye’de toz bulutu olduğu, görüş mesafesinin çok düştüğü bildirildi. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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