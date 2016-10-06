TSK'nın ateş desteğini alan Özgür Suriye Ordusu'nun, (ÖSO) Suriye’nin Çobanbey kasabası (RAİ) ile Azez ilçesi kırsalındaki ilerleyişi sürüyor. TSK, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları ve ateş destek vasıtalarıyla belirlenen DAEŞ hedefleri aralıklarla vuruluyor. Çatışmaların sürdüğü RAİ ve Azez kırsalına sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan çok namlulu roketatar (ÇNRA), fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla bombalamayı sürdürüyor. Çatışmaların iç bölgelerde yoğunlaştığı bildirildi. Suriye’de toz bulutu olduğu, görüş mesafesinin çok düştüğü bildirildi.

Mehmet Ali Dağ