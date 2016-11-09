TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 78. gününde 9 Kasım 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Mare ve Rai sektörlerinde; muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, Rai güneyinde yer alan 7 meskun mahalde (Numan, Susanbat, Tall Curji, Şabiran, Tarhin, Tubacık, Küçük Şandi) büyük ölçüde kontrolün sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik faaliyetler ve mayın/EYP temizliğinin devam etmekte olduğu belirtildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda ise 2 muhalifin şehit olduğu, 26 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği ifade edildi. DEAŞ terör örgütüne ait bomba yüklü 1 aracın Tall Curji bölgesinde imha edildiği kaydedildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 186 meskun mahalde (yaklaşık bin 500 kilometrekare) kontrolün sağlandığının bildirildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

“Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 90 DEAŞ terör örgütü ve 5 PYD/PKK ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, ‘yerde bekler’ uçak görevlendirilmiştir.”

Koalisyon güçleri tarafından; Maşibayn ve Tubacık bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik 2 hava harekatı icra edilerek, 6 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 1 Doçka monteli araç ve 1 havanın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 20 EYP kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 483 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği, Suriye sınır hattında İKU ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmekte olduğu bilgisi verildi.

Uğur Kan Yüksek