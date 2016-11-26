Fırat Kalkanı Harekatı Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab çevresinde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye-Suriye sınırında tedbirlerini artırıyor. Suriye’deki gelişmelere göre, personel ve araç takviyesi Suriye içlerindeki birliklere gönderiliyor. DEAŞ hedefleri, keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile vuruluyor.

Mehmet Ali Dağ