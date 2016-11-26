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Fırat Kalkanı Harekatının 95'inci gününde ilerleyiş sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatının 95'inci gününde Özgür Suriye Ordusu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteğiyle El Bab bölgesinde ilerleyişi sürerken, sınır hattında tedbirler attırıldı.

Fırat Kalkanı Harekatının 95inci gününde ilerleyiş sürüyor

26 Kasım 2016 12:48
Fırat Kalkanı Harekatının 95'inci gününde ilerleyiş sürüyor - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab çevresinde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye-Suriye sınırında tedbirlerini artırıyor. Suriye’deki gelişmelere göre, personel ve araç takviyesi Suriye içlerindeki birliklere gönderiliyor. DEAŞ hedefleri, keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile vuruluyor. 

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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