18 Ocak’ta başlayıp, sonuncusu 2 Ekim’de olmak üzere Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın kontrol altında tuttuğu alanlardan Kilis’e yapılan toplamda 95 roketli saldırı sonucu 13’ü Türk vatandaşı, 11’i Suriye uyruklu, biri polis 25 kişinin hayatını kaybetti. Bu süre zarfında Kilis’e toplamda 95 roket atılması nedeniyle 109 vatandaş yaralanırken, 86 araç, 18 kamu binası, 38 iş yeri zarar gördü. Zarar gören toplam ikamet sayısı da 367 oldu.

24 Ağustos tarihinde Fırat Kalkanı Hareketi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Carablus’tan başlayan Fırat Kalkanı Harekatı, daha sonra Carablus ile Çobanbey arasındaki bölge terör örgütü DEAŞ’tan temizlendikten sonra Dabık ve El bab bölgesine kadar devam etti. Bu bölgeler de DEAŞ terör örgütünden temizlendi. Fırat Kalkanı Harekatı 216 gün sürerken, 71 asker şehit, 245 asker ise gazi oldu. 600 civarında Özgür Suriye Ordusu askeri şehit oldu. 2 binden fazla DEAŞ’lı öldürüldü.

Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, İHA’ya yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kilis’e atılan füzeler nedeniyle sıkıntılı günler geçirildi. Halk doğal olarak bir sıkıntı içerisine girdi, belki bu operasyon daha önce yapılmış olsaydı 71 vatan evladı şehit verilmeyecekti, 245 civarında yaralı askerimiz var. Fırat Kalkanı operasyonuyla Suriye’de bir tampon bölge oluşturuldu. Kilis’in Gaziantep’in saldırılarına karşı terör örgütleri ötelendi. 24 Ağustos 2016 30 Mart 2017 tarihine kadar süren süreçte Fırat Kalkanı Harekatı'nda 71 vatan evladının mekanı cennet olsun diyorum. Başka Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise İHA’ya yaptığı açıklamada, bir devlet olabilmek için kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarını gerek iç tehlikelere gerekse dış tehlikelere karşı korumak gerektiğine vurgu yaparak, “Yani başımızda özellikle terör örgütü yuvalanmasından dolayı Türkiye ve özellikle Kilis olarak sıkıntılı zamanlar geçirdik. Çok ciddi şekilde kendi ülkemize, ilimize taarruzlar oldu, terör örgütü tarafından bir çok insanımız şehit oldu. Bir çok insanımız yaralandı, büyük maddi kayıplar yaşandı. İnsanların en önemli şeyi güven ortamı kayboldu. Bunun sonucunda da 15 Temmuz’u yaşamış ordumuz Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle 24 Ağustos’ta Fırat kalkanı operasyonunu başlattılar. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. ‘Fırat Kalkanı başlamadan önce, nerede bu devlet, nerede bu millet diyenler, nerede bu hükümet diyenler, bağıranlar, Fırat Kalkanı operasyonu başladıktan sonra da niye biz oraya giriyoruz, niye biz oradayız diye aynı kesimler bağırmaya başladılar. Fırat Kalkanı operasyonunun niçin başladığını gelsin Kilis halkına sorsunlar, biz Kilis halkı olarak, Fırat Kalkanı operasyonunu başlatan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimize, ordumuza şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü güvensiz yaşamaktan kurtulduk. Kendi vatanımızda, kendi ülkemizde, kendi ilimizde ne zaman kafamıza bomba düşer, hangi insanımız şehit olur, hangi insanımız yaralanır diye beklemekten kurtulduk. Orada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize rabbimden hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan önce de ilimize atılan füzeler sonucu şehit olan, ailelerime baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş de Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, “Bilindiği üzere 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren ilimize Suriye’nin kuzey kesiminden ilimizin ise güneyinden roket saldırısına maruz kaldık. Roket saldırıları özellikle 5-7 mayıs tarihlerinde çok yoğun oldu. Kilis’e atılan roket saldırıları ilimiz ekonomisi tamamen durma noktasına geldi. İnsanlarımız o dönemde şehri terk etti. Şehirden göç başladı. Ama devletimizin hükümetimizin aldığı operasyon kararıyla Kilis’imiz şu anda Fırat Kalkanı operasyonuyla sınırımızdan uzaklaştırılan, teröristlerden arındırılınca, şehrimiz Türkiye’nin şu anda en güvenilir bölgelerinden biri haline geldi. Bu operasyona katılan orada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu konuda kararları alan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, tüm devlet yetkililerine Kilis halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kilisli vatandaşlar da kente Fırat Kalkanı operasyonuyla huzur ve barışın yeniden geldiğin ifade etti.

Mehmet Ali Dağ