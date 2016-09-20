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Fırat Kalkanı Operasyonu’nda 28’inci gün

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında 60 DAEŞ hedefi, ateş destek vasıtaları tarafından 171 adet Fırtına mermisi atılarak imha edildi.

Fırat Kalkanı Operasyonunda 28inci gün

20 Eylül 2016 23:46

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 28’inci gününde Azaz, Rai bölgesinde; muhalif unsurlardan oluşan 5 özel görev kuvvet grubu, güney istikametinde DAEŞ’e yönelik taarruzlarına devamla, Rai batısında yer alan Bahvurtah ve Cakka meskun mahallerinde kontrolü sağladı ve Yeni Yaban meskun mahalline yönelik harekata devam edildi. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 60 DAEŞ hedefi, ateş destek vasıtaları tarafından 171 adet Fırtına mermisi atılarak imha edildi. Koalisyon güçleri tarafından Bahvurtah (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen DAEŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen toplam 3 hava harekatı sonucunda 4 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi, 2 bina ve 2 havan silahı imha edildi. Suriye sınırı hattında kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin de icra edilmeye devam edildiği belirtildi. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü kaydedildi.  

Caner Ünver
ANKARA 


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