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Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 80'inci gün

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin yapılan açıklamada, "Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, 8 muhalif şehit olmuş, 7 muhalif yaralanmış, harekata destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Fırat Kalkanı Operasyonunda 80inci gün

11 Kasım 2016 08:58

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi. 11 Kasım 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından dokuz meskun mahallin (Şadır, Şuvayhat Şadır, Tileli, Hacı Küşah, Halise, Halise Şakira, Hacar Abyad, Talca Şarkiyah, Eş Şuayp) ele geçirilmesi maksadıyla başlatılan taarruzda DEAŞ terör örgününün direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamamıştır. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, 8 muhalif şehit olmuş, 7 muhalif yaralanmış, harekata destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 187 meskun mahalde (yaklaşık bin 510 kilometrekare) kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 52 DEAŞ ve 13 PKK / PYD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü ve PKK/PYD terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak 'yerde bekler' uçak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Koalisyon güçleri tarafından Şuvayhat Şadır bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik bir hava harekatının icra edildiği, bir silah monteli araç, bir Doçka uçaksavar ve bir savunma mevziinin imha edildiği kaydedilen açıklamada, "DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 6 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 495 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.
 


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