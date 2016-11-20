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Fırat Kalkanı şehidi memleketine uğurlandı

Suriye’de DAEŞ tarafından Türk askerine yönelik yapılan saldırıda şehit düşen Topçu Er Oğuzhan Demir'in cenazesi, Gaziantep’ten memleketi Kocaeli’nin Gebze ilçesine uğurlandı.

Fırat Kalkanı şehidi memleketine uğurlandı

20 Kasım 2016 11:18
Fırat Kalkanı şehidi memleketine uğurlandı - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 88’inci gününde DEAŞ militanları tarafından Suriye’de görevli Türk askerlerine yönelik düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Topçu Er Oğuzhan Demir’in cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Hüseyin Ataman Kışlasına getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehit erin naaşı, memleketine uğurlanmak üzere Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve protokolün katıldığı törenin ardından şehit Er Oğuzhan Demir’in cenazesi, askeri kargo uçağıyla memleketi Kocaeli’nin Gebze ilçesine uğurlandı.

DEAŞ militanları tarafından Türk askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker yaralanmış ve yaralı askerler ambulanslarla Kilis’in Elbeyli ilçesine getirilmiş, buradan helikopterlerle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilmişlerdi. Yaralı askerlerden Topçu Er Oğuzhan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde şehit düşmüştü. 

Lider Olgun - Mehmet Bulut


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