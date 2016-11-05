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Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı’nda DAEŞ terör örgütü tarafından yapılan havanlı saldırı sonucu şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

05 Kasım 2016 14:50

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 74’üncü gününde harekata destek sağlayan unsurlarda yer alan ve gün içerisinde yaşanan çatışmalarda DAEŞ terör örgütü tarafından yapılan havanlı saldırı sonucu şehit olan Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Alper Kocaman için Anakara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile şehidin babası Osman, annesi Muzaffer, eşi Azize Ağabeyi Ali Kocaman ve yakınları katıldı.
Şehidin 3 yaşındaki oğlu Ata Alp, babasının naaşı top arabasına bindirilirken son bir kez tabutuna dokundu. Babasının top arabasına bindirilen naaşı geçtiği sırada gözyaşlarına boğulan Ata Alp, yakınları tarafından oyuncaklarla sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehidi uğurlarken cenazeye tekerlekli sandalye ile katılan annesi Muzaffer, babası Osman, eşi Azize ve ağabeyi Ali gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği’ne götürüldü.  

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: Alper Kocaman, ankara, Fırat Kalkanı şehidi


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