Cenaze töreninde şehidin astsubay kardeşi, “Keşke senin yerine ben öleydim orada ben yatsaydım ağabeyim” dedi.

El-Bab bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Şahin, baba ocağı olan Çay ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Şahin’in cenazesi Gaziantep’te gerçekleştirilen askeri törenin ardından hava yolu ile memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi. Öğlen saatlerinde uçak ile gelinen cenaze şehidin ailesi ve protokol üyeleri tarafından Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından alındı. Ardından şehit Şahin’in cenazesi araç konvoyu eşliğinde karayolu ile Çay ilçesindeki baba evine getirildi. Burada alınan helallik sırasında gözyaşları sel olurken, aile üyelerinin feryatları yürekleri dağladı. Şehidin tabutunu görmek isteyen yakınları ve ilçe sakinleri zaman zaman izdihama neden oldular. Şehit Şahin’in cenazesi daha sonra ilçe merkezinde hazırlanan tören alanına getirildi.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KATILDI

Gerçekleştirilen cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, protokol üyeleri ile birlikte askeri erkan üyeleri, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesi şehidin babası İsmail, annesi Emine, eşi Şeyma Şahin Türk bayraklı tabutu sarılarak uzun süre gözyaşı döktüler. Şehit ailesini ise yakınları ve askerler sakinleştirmeye çalıştı.

KARDEŞİNİN FERYADI HERKESİ AĞLATTI

Şehidin Erzurum’da jandarma astsubay olarak görev yapan ve cenaze törenine sivil kıyafetle katılan kardeşi Mahmut Şahin de diğer aile üyeleri gibi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazında babası ile birlikte saf tutan Mahmut Şahin’in “Keşke senin yerine ben öleydim, orada ben yatsaydım ağabeyim” sözleri ise yürekleri dağladı.

AFYONKARAHİSAR’IN 2016 YILINDAKİ 20’NCİ ŞEHİDİ

Şehit Şahin’in cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Cenaze töreni boyunca baba ve oğluna sarılarak teselli etmeye çalışan Bakan Eroğlu, cenaze namazında aile üyelerinin yalnız bırakmadı. Şehit Şahin kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Şahin’in yaklaşık 6 aylık evli olduğu ve eşi Şeyma Şahin’in de, şehidin sınır ötesi operasyonu katıldığı için kocasının ailesi ile birlikte Çay ilçesinde olduğu belirtildi. Şehit Şahin’in asıl görev yerinin ise Kayseri olduğu ve geçici görev ile Fırat Kalkanı Harekatına katıldığı bildirildi.

Öte yandan, şehidin Şahin’in Afyonkarahisar’ın 2016 yılındaki 20’nci şehidi, Çay ilçesinin ise 5’nci şehidi olduğu öğrenildi. Şehit Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki, Afyonkarahisar’ın da ilk şehidi oldu.