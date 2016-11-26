Fırat Kalkan Operasyonu’nda askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Kader Acar, memleketi Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şehit asker için Bozhane Camii’nin avlusunda ikindi namazının cenaze namazı kılındı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Babasını 1997 yılında annesini de 2006 yılında kaybeden şehidin acı haberi verildiği Yasemin Kiremitçi kardeşinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. 7 kardeşi bulunan şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar’ın 2 ay önce nişanlandığı Gülüm Uzun ise cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. 2,5 ay önce izne gelen ve Gülüm Uzun ile nişanlanan Kader Acar’ın önümüzdeki yıl düğün yapacağı öğrenildi. Düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen şehidin baba evini yaptırmak istediği öğrenildi.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Cami ve Din Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Çelebi kıldırdı. AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş’ın yanı sıra Zonguldak Valisi Ali Kaban, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, Karadeniz Bölge Komutanı Albay Aykut Manioğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer de cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Kader Acar’ın naaşı omuzlara alındı. Yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Kader Acar’ın naaşı sloganlar ve Türk Bayrağı eşliğinde defnedilmek üzere Cemaller köyüne gönderildi.